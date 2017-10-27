R.Madrid maçı iptal edilecek mi? Endişeli bekleyiş...

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, Pazar günü Girona deplasmanına konuk olacak ancak Katalonya bölgesinde protestoların olma ihtimali korkutuyor.

Onda Cero’nun haberine göre, bağımsızlığını tek taraflı olarak ilan eden Katalonya’da polis, protesto ve potansiyel şiddet gibi maça yansıyabilecek etkileri kontrol altına almak için çalışıyor. İspanya merkez hükümeti, Katalan hükümetini olayları kontrol altına alması hakkında tehdit ederken, tek taraflı bağımsızlık ilanının yasal olmadığını belirtti.

Girona ve Real Madrid kulüplerinden bir açıklama gelmezken, iki takım da maçı oynamaya hazırlanıyor. Gelişmeler hakkında konuşan Real Madridli Nacho, “En kısa sürede çözüleceğini umuyoruz. Biz futbolcular sadece maçı oynamaktan bahsediyoruz. İptal mi? Bir şeyler duyduk ama bu sözler dışarıdan geliyor. Herhangi bir haber yok.” dedi.

Lucas Vazquez ise, “Pazar günü oynamak istiyoruz. Neler olduğunu biliyoruz ancak biz sadece spor tarafını düşünmeye çalışıyoruz. Katalan haberlerini takip ediyorum. Bu olay biraz hassas, ancak çözüme kavuşacağını umuyoruz.” dedi.

Daha önce Barcelona, Las Palmas ile Camp Nou’da oynaycağı maçı, boş tribünler önünde oynamak zorunda kalmıştı. (Skor)