Quino Colom: Bahçeşehir'in sırrı aile olmak

Maç öncesi, esnası ve sonunda yüz ifadesi neredeyse aynı... İşini tutkuyla, her şeyden çok sevdiğini göstererek ve soğukkanlı şekilde yapıyor. Aniden kafasını kaldırıp attığı üçlüklerle öne çıkmıyor sadece, arkadaşlarına yaptığı liderlik ve takımına verdiği büyük katkıyla da dikkat çekiyor... Quino Colom’dan söz ediyorum... Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yepyeni bir renk katan Bahçeşehir Koleji’nin İspanyol oyun kurucusu Colom’dan... Sabah erkenden buluşmamıza rağmen,

“Buenos días! Como estas? (Günaydın! Nasılsın?)” deyip tebessüm ettikten sonra, elini sıkıyorum ve parkedeki duruşuna duyduğum hayranlığı ifade ediyorum. Quino da hissettiği samimiyetin etkisiyle, başlıyor anlatmaya...

Sezon başı, Avrupa’dan başka teklifler de varken neden Bahçeşehir’i tercih ettin Quino?

Bahçeşehir, beni en çok isteyen kulüptü. Yönetimimiz ve koçumuz Stefanos Dedas bana ne yönde, nasıl gelişmek istediklerini anlattılar. Bu tutkuyu fazlasıyla hissettirdiler. Doğru adımları attıklarını gördüm. Bu yıl play-off’lara katılmamızın önemli olduğuna inanıyorum. Bahçeşehir, önce Türkiye ve sonra da Avrupa’nın önemli bir gücü olma potansiyeline sahip...

Takım içerisinde birbirimize her konuda destek oluyoruz. Yönetimimiz ve taraftarımız da bize daima güç veriyor. Çok yeni bir takım olsak da, aile gibiyiz diyebilirim. Başarının sırrı bu zaten...

Peki İstanbul’a dair neler söylemek istersin? Burada evinde gibi hissedebiliyor musun? · İlk geldiğimde çok bilgim yoktu. İlk tecrübem de pek iyi değildi. 3 kilometreyi 2 saatte gitmiştim! Çılgıncaydı. Ama şimdi anlıyorum her şeyi... Burası süper, süper büyük! İstanbul’da yaşayamazsınız, kendi bölgenizde yaşayabilirsiniz. Yaşadığım yer (Ataşehir) harika... Çok sakin, burada rahatça gezip, sevdiklerinize vakit ayırabiliyorsunuz. · Şehre geleli uzun süre olmasa da evimde gibiyim. Moda’da eşimle gezdik, Bebek’e gittik. İstanbul, ‘bol seçeneklerin şehri’ gibi...

DEDAS HARİKA BİR KOÇ

Koç Stefanos Dedas’la ilgili düşüncelerini öğrenebilir miyim? · Harika bir koç. Her şeyi net görüyor. Koçumuz Yunan ve oradan çıkan basketbol insanlarının tarzı İspanyollar ile benzerlik gösteriyor. Birlikte çok güzel işler yapabileceğimize inanıyorum. Bana çok büyük destekleri oldu ve olacağını da düşünüyorum. Onunla çalışmak bir ayrıcalık...

GENÇLER EĞİTİMİ 1. SIRADA TUTSUN

Quino, senden sonra gelecek gençlere neler önerirsin?

Genç oyuncular asla okullarını ve derslerini ihmal etmesinler. Eğitimi daima birinci sırada tutsunlar. En önemli önerim bu olabilir. · Basketbol oynarken eğlenip, güzel ve iyi bir çevre yapsınlar. Arkadaşlarını dikkatli seçsinler. · Geleceklerini basketboldan kazanmayacakmış gibi çalışıp, eğitim hayatlarını da bu yönde sürdürsünler. Kültürel açıdan da gelişip, koçlarını hep dinlesinler...

Eski bir basketbolcu olan babandan aldığın en kritik ve aklında kalan tavsiyeler nelerdi?

Babam bana her gün tavsiyeler veriyordu (gülüyor). Nerede ve hangi seviyede olursam olayım, maçlarımdan sonra bana saatlerce vakit ayırıyordu. Bu da beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Detaylarla ilgili söylediklerini asla unutmam. Bu arada son olarak, gençlere şunu söyleyebilirim. Her şeyden önce iyi insan olsunlar... 50 sayı fark atsan da, 50 sayı fark yesen de rakibe hep aynı saygıyla yaklaşmalısın.

8-9 YIL DAHA OYNAMAK İSTERİM

Sence hayatın ve basketbolun anlamı nedir? Kariyer planın ne yönde? · En önemli şey; anın tadını çıkarmak... Bazen geçmiş ya da geleceğe dair çok düşünüp, bugünü unutuyoruz. Eğer her şey iyi giderse, 8-9 yıl daha oyuncu olarak kalmak istiyorum. Daha sonra da kesinlikle basketbolla ilgili işlerle meşgul olacağımı düşünüyorum.

GERÇEK VE TEK MVP EŞİM

Baba olmak nasıl bir his sence Quino? Neler söylersin?

Zorlu, zorlu (gülüyor). Şaka bir yana, hayatımda hissettiğim en değerli duygu babalık duygusudur diyebilirim. Ama bazen şunu düşünüyorum; eşim bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Tüm gece uyanık kalıp bebeğimize bakıyor. Benim asıl kahramanım ve en büyük destekçim, çok sevdiğim eşimdir...

Sahada seni izlediğimiz kadarıyla eşin iyi bir anne! · Evet, gerçek ve tek MVP o!

Ebeveynlerine karşı hislerini sorsak ne dersin?

Ailem bana hep yardımcı oldu. Onlarla gurur duyuyorum. Her maç sonrası beni ararlar. Ailem şimdi Christmas’ta buraya gelmeyi planlıyor. Onları çok seviyorum. Bugün eğer buralardaysam, bu onların emekleri sayesindedir...

DÜNYADAKİ AÇLIĞA SON VERİRDİM

Dünyada bir şeyi değiştirebilseydin neyi değiştirmek isterdin?

Halen aç ve susuz yaşamaya çalışan insanlar var. Hayatta her şey iş ve para değil. O insanlara da yardımcı olmalıyız. Temel ihtiyaçları bile yok... Bu durum beni gerçekten çok üzüyor.