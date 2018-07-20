Quino Colom, Bahçeşehir’de!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekibi Bahçeşehir Basketbol bir başka flaş transferi bitirdi, Quino Colom’la anlaştı.
Geçtiğimiz birkaç gündür sosyal medyayı ve basketbol gündemini saran dedikoduların ardından flaş transfer yetkili bir isimden gelen açıklamayla netleşti.
İspanyol oyun kurucu Quino Colom gelecek sezon Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekibi Bahçeşehir Basketbol formasını giyecek.
Transferi açıklayan Bahçeşehir Basketbol Başkanı Hüseyin Yücel oldu.
Üç sezondur Unics Kazan forması giyen Colom hem VTB Ligi’nde hem de Avrupa sahnesinde gösterdiği çok yönlü oyunla bir süredir birçok kulübün dikkatini çekiyordu.
FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde İspanya’yla da önemli bir performans gösteren oyun kurucu geçen sezonu 13.8 sayı, 6.3 asist, 2.7 ribaunt, 1.1 top çalma gibi etkileyici istatistiklerle bitirmişti. (Eurohoops)
Günün en popüler basketbol bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle