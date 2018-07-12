Quaresma'yı kovsan gitmiyor!
Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya Al Hilal ve Çin’den çok cazip teklifler var ancak o ‘Para değil, huzur istiyorum” diye geri çeviriyor.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Dünya Kupası sonrası tatilini yaparken, transfer tekliflerini de elinin tersiyle itiyor. Beşiktaş yönetimine şu ana kadar menajerler aracılığıyla Quaresma konusunda birçok teklif geldi. Bunların çoğu da Uzakdoğu ve Arap ülkelerinden. Mali açıdan Beşiktaş’ın yıldız oyuncuya verdiği ücretin 3 katını teklif edenler bile var. Beşiktaş da bu transferin gerçekleşmesi halinde kasasını dolduracak.
Siyah-Beyazlı ekibe önerilen bonservis ücreti 10 milyon euro. Ancak Ricardo Quaresma kesinlikle ayrılma yanlısı değil. Futbol kariyerinin en huzurlu yıllarını geçirdiği Beşiktaş’ta kalmak isteyen Portekizli oyuncu, “Benim paraya değil, huzura ihtiyacım var. Beşiktaş’ta çok huzurluyum” diyerek teklifleri geri çeviriyor. Q7’nin ikna edilmesi halinde tatil dönüşü satılma olasılığı oldukça yüksek görünüyor.(Akşam)
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