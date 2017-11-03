Quaresma'ya uyarı! Kulağı çekildi...

Beşiktaş'ın Monaco ile oynadığı maçta bencil oynadığı için taraftarların bile tepki gösterdiği Quaresma'ya Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok kızdığı öğrenildi.

Maçta bireysel oynayan, laubali bir şekilde golleri kaçıran ve rakibe gereksiz sertliklerde bulunan Quaresma için, "Bu maç mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşma olsaydı kaybettiğimiz 2 puanı daha çok arardık" dediği öğrenildi.

Güneş'in Portekizli starla en kısa zamanda görüşme yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını isteyeceği ortaya çıktı. (Takvim)