Quaresma şimdi yandı! Rapora göre 10 maça kadar...
Beşiktaşlı yıldız Quaresma, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe maçında kural dışı hareket ve saldırı maddelerinden PFDK’ya sevk edildi. Portekizli oyuncu sevk kapsamındaki ilgili maddelere göre 10 maça kadar ceza alabilir. Ek olarak karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'un raporu da ortaya çıktı.
TFF Hukuk Müşavirliği, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin Vodafone Park’ta 2-2 berabere kaldığı olaylı maçta oyundan atılan Ricardo Quaresma’yı “kural dışı hareket” ve “saldırı” sebebiyle, PFDK’ya sevk etti.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 02.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
10 MAÇA KADAR CEZA GELEBİLİR!
Öte yandan ilgili maddelerde 43. maddenin 2-6 maç, 44. maddenin ise 5-10 maç cezası var.
İŞTE HAKEMİN RAPORU:
"Müsabakanın orta hakemi Aydınus, Querasma'nın ihraç nedenini raporunda, "Rakip takım oyuncusunun suratına eliyle vurma" ifadesiyle anlatırken, "7 sırt numaralı oyuncunu (Quaresma) rakip takımın 89 sırt numaralı (Souza) oyuncusunun suratına eliyle vurması üzerine ihraç ettim. Oyun dışı kalan futbolcu dışarı çıkmak yerine arkadaşlarının engellemesine rağmen tekrar aynı oyuncunun üzerine gitmeye çalışmıştır" sözlerine yer verdi.
Aydınus, Souza'nın suratına vurma gerekçesiyle ihraç ettiği Quaresma'nın daha sonra Mehmet Ekici'ye yönelik darbıyla ilgili de, "Futbolcu (Quaresma) arkadaşlarının engelleme çabalarına rağmen tekrar koşarak rakip takımın 89 sırt numaralı (Souza) oyuncunun üstüne gitmeye çalışmış bu sırada bu oyuncu yine karşı takımdan 11 sırt numaralı (Mehmet Ekici) oyuncusunu boynundan sert bir darbeyle şiddetle itmiştir" ifadelerine yer verdi. Portekizli yıldızın iki şiddetli hareketinin de raporda yer alması Beşiktaşlı futbolcuyu iki farklı eylemden iki ayrı ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış oldu." (Sporx)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle