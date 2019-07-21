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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Quaresma'ya iki sürpriz talip

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Quaresma'ya iki sürpriz talip

La Galaxy ve New York Red Bulls devreye girdi.

Kartal’ın yüksek maliyeti nedeniyle satmak istediği Quaresma için Galaxy ve Red Bulls girişimde bulundu. ABD’li yetkililer, Q7’nin menajeri Rui Costa ile ücret konusunda anlaşma sağlayamadı.

Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma bilmecesi devam ediyor. İçinde bulunduğu maddi sıkıntılar ve UEFA’nın finansal fair play kriterleri nedeniyle bütçesinde küçülmeye gitme kararı alan siyah beyazlı ekip, en yüksek ücretli oyuncularından biri olan Quaresma’ya “Kulüp bulursan gitmende yardımcı oluruz” demişti. Ancak haziran ayında Portekizli’ye herhangi bir teklif gelmeyince tecrübeli oyuncu İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmiş, ardından da takımla çalışmalara başlamıştı.

Aynı şekilde yüksek maliyetli diğer futbolcular da takımda kalmaya devam edeceklerini ve fedakârlığa hazır olduklarını belirtmişlerdi. Yine de bazı yıldızlarıyla yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş’a beklediği haber ABD’den geldi.

Los Angeles Galaxy bir adım önde

Amerika Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy ve New York Red Bulls, Quaresma’ya talip olduklarını belirterek siyah beyazlı yönetimle temasa geçti. Her iki kulübün yöneticileri ayrıca Quaresma’nın menajeri Rui Costa ile de görüştü ancak taraflar, futbolcunun maaşı konusunda anlaşma sağlayamadı. Pazarlığa oturan kulüplerden Galaxy’nin daha ciddi olduğu, Portekizli yıldızı iki yıldır yakından takip ettikleri öğrenildi. Galaxy yetkililerinin Rui Costa’ya “Kulüpte maddi sıkıntılar var, fiyat artırımı için kendi aramızda görüşmemiz gerekiyor. 1 hafta içinde size döneriz” diyerek süre istedikleri belirtildi.

Eğer Quaresma ücret konusunda talipleriyle anlaşırsa bu kez kulüp yöneticileri bir araya gelecek.

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