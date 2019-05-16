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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.05.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Quaresma'nın performansı kafaları karıştırdı

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Quaresma'nın performansı kafaları karıştırdı

Birkaç hafta öncesinde sezon bitiminde Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözle bakılan Quaresma, Alanya maçındaki performansı ve attığı golle kafaları karıştırdı. Q7 son 2 maçta da böyle devam ederse, yönetim yeni hocayı beklemeden Portekizli yıldızı 1 yıl daha tutabilir.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ligin bitimine 2 hafta kala Beşiktaş Yönetimi yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başlarken, öncelikle eldeki futbolcuların durumu netleştirilecek. Geleceği belirsiz olan isimlerin başında ise Ricardo Quaresma geliyor. Devre arasında Porto’ya transferi son anda yatan ve İstanbul’a dönen Q7’nin, 1 yıllık daha kontratı olmasına rağmen sezon bitiminde ayrılmasına kesin gözle bakılıyordu. Ancak Portekizli futbolcu, Alanya maçındaki performansıyla yönetimin kafasını karıştırdı. İlk 11’de çıktığı karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan, çok şık bir vuruşla da galibiyet golünü atan Quaresma’nın Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında yine 11’de olması bekleniyor.

Kartal, Oğuzhanın peşinde
Kartal, Oğuzhan'ın peşinde

Luce zaten kalsın diyor

Normalde Portekizli yıldızla ilgili kararı yeni hocaya bırakacak olan Başkan Fikret Orman, son 2 maçta da etkili futbolunu sürdürürse Quaresma’yı 1 yıl daha kadroda tutabilir. Gündemdeki 1 numaralı teknik direktör adayı Lucescu hali hazırda Quaresma’nın zaten kalmasını istiyor.

Quaresma'nın Porto yıllarından kesitler...

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Quaresmanın performansı kafaları karıştırdı

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