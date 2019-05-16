Quaresma'nın performansı kafaları karıştırdı
Birkaç hafta öncesinde sezon bitiminde Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözle bakılan Quaresma, Alanya maçındaki performansı ve attığı golle kafaları karıştırdı. Q7 son 2 maçta da böyle devam ederse, yönetim yeni hocayı beklemeden Portekizli yıldızı 1 yıl daha tutabilir.
Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ligin bitimine 2 hafta kala Beşiktaş Yönetimi yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başlarken, öncelikle eldeki futbolcuların durumu netleştirilecek. Geleceği belirsiz olan isimlerin başında ise Ricardo Quaresma geliyor. Devre arasında Porto’ya transferi son anda yatan ve İstanbul’a dönen Q7’nin, 1 yıllık daha kontratı olmasına rağmen sezon bitiminde ayrılmasına kesin gözle bakılıyordu. Ancak Portekizli futbolcu, Alanya maçındaki performansıyla yönetimin kafasını karıştırdı. İlk 11’de çıktığı karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan, çok şık bir vuruşla da galibiyet golünü atan Quaresma’nın Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında yine 11’de olması bekleniyor.
Luce zaten kalsın diyor
Normalde Portekizli yıldızla ilgili kararı yeni hocaya bırakacak olan Başkan Fikret Orman, son 2 maçta da etkili futbolunu sürdürürse Quaresma’yı 1 yıl daha kadroda tutabilir. Gündemdeki 1 numaralı teknik direktör adayı Lucescu hali hazırda Quaresma’nın zaten kalmasını istiyor.
Quaresma'nın Porto yıllarından kesitler...
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