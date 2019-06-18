Quaresma'dan son dakika Beşiktaş açıklaması!
Beşiktaş'taki geleceği tartışma konusu olan Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Quaresma'nın paylaşımı şu şekilde:
"Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür."
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