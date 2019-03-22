Quaresma'dan Porto sinyali!
Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, Portekiz'de Voce na TV'ye konuk oldu. Yıldız futbolcu önemli açıklamalarda bulundu.
Takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Q7, Porto hakkında akıllarda soru işareti yaratan ifadeler kullandı. Quaresma, 'Porto benim büyük aşkım. Farklı bir kulüp. Farklı bir gizemi var. Başkanları da çok iyi. Porto'nun benim hayatımda her zaman önemli bir yeri var' dedi.
Porto ile ilk sözleşmesi hakkında konuşan Portekizli yıldız, 'Benimle dalga geçtiklerini düşündüm. Telefonu açtım ve alay ettiklerini düşündüğüm için kapattım. Sonrasında ben cevap verene kadar telefonla aramaya devam ettiler. Ciddi diye düşündüm ve telefonu açtım. Sonrasında anneme ve kardeşime koştum. Bu benim için büyk fırsattı. Çok mutlu olduğum andı' şeklinde konuştu.
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