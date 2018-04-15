Quaresma'dan itiraf! 5 maçlık ceza...
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'yle oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra aldığı 5 maçlık cezanın kendisini çok kötü etkilediğini söyledi.
Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe’yle 1 Mart’ta oynadığı karşılaşmaya damgasını Ricardo Quaresma vurmuştu. Portekizli futbolcu, ikinci yarıda dahil olduğu maçta 7 dakika süre alıp Josef de Souza’ya eliyle yaptığı müdahale ve sonrasında yer aldığı saha olayları sebebiyle 5 maç ceza almıştı. Cezasını tamamlamasının ardından önceki gün Teleset Mobilya Akhisarspor’la oynanan mücadelede formasına kavuşan tecrübeli futbolcu, takımından ayrı kaldığı dönemle ilgili olarak yorumda bulundu.
81 DAKİKA SAHADA KALDI
Görüşlerini basın mensuplarıyla paylaşan Quaresma, takımından ayrı kaldığı dönemde büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Q7, “Tam 43 gün formamdan ayrı kaldım. Bana adeta 43 yıl gibi geldi. Takımıma katıldığım karşılaşmada kazanmak benim için çok güzel bir duyguydu. Ama kaçırdığımız gollere üzüldüğümü belirtmeliyim. Şimdi fire vermeden şampiyonluğa yürüyeceğiz” sözlerini sarf etti. Akhisarspor karşısında oyuna ilk 11’de başlayıp 81 dakika sahada kalan Quaresma, takımın hücum hattını hareketlendirmiş ancak girdiği pozisyonlardan sonuç alamamıştı.
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