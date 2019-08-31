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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.08.2019 - 00:22, Son Güncelleme:

Quaresma'dan Fikret Orman'a bombardıman: "Benim için yok"

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Quaresma'dan Fikret Orman'a bombardıman: "Benim için yok"

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Ankaragücü maçının ardından Beşiktaş'tan ayrılış süreci hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

 Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kendisini istemediğini dile getiren Quaresma, "Aslında çok fazla konuşacak bir şey yok. Herkesin bildiği gibi Beşiktaş başkanı beni istemediği için Beşiktaş'tan ayrıldım. Beşiktaş'ta çalışanlara ve orada bulunduğum süre boyunca beni destekleyen taraftarların hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık Kasımpaşalıyım. Kasımpaşa için mücadele etme zamanı. Dediğim gibi Beşiktaşlı taraftarlara, başkan hariç çünkü başkan artık benim için olmayan birisi, orada çalışan herkese bana gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş her zaman kalbimde olacak." dedi.

Quaresmadan Fikret Ormana bombardıman: Benim için yok

"DAHA FAZLA KONUŞMAYA GEREK YOK"

"Kırgınlık var mı" sorusunu da yanıtlayan Quaresma, "Beşiktaş başkanı hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok. Umarım siz de daha fazla soru sormazsınız. Artık Kasımpaşa'dayım ve burada bulunduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Quaresma, Ankaragücü ile oynanan maç için ise "Rakibimizden daha iyi oynadığımızı düşünüyorum ama kaleyi bulan tek şutları gol oldu. Futbol şansı biraz onların yanındaydı. Ancak halen önümüzde daha çok maç var. Başımı dik tutma ve daha iyisini yapmak için çalışma zamanı" şeklinde konuştu.

Quaresmadan Fikret Ormana bombardıman: Benim için yok

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