Quaresma'dan Beşiktaş'a açık kapı: Konuşup, bakarız...
Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a geri dönme ihtimali hakkında konuştu. Deneyimli oyuncu, uygun şartlar oluşması halinde siyah beyazlı ekibe dönebileceğini ifade etti.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılış süreci ve siyah beyazlı ekibin eski başkanı Fikret Orman hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Portekizli yıldız, Beşiktaş'a olası bir geri dönüşe açık kapı bırakırken Fikret Orman ile arasında yaşananlara ilişkin ise ismini kullanmadan 'konuşmak istemiyorum' dedi.
Ricardo Quaresma'nın açıklamaları şu şekilde;
"Beşiktaş'ı her zaman takip ediyorum. Benim için özel bir kulüp ver hep de öyle olacak. Ayrılığım hocanın değil başkanın isteğiyle gerçekleşti. Beşiktaş'ın geçmiş başkanıyla ilgili yorum yapmak ve konuşmak istemiyorum. Şu anda kariyerime Kasımpaşa'da devam ediyorum. Bir gün Beşiktaş'a dönmem için şartlar oluşursa konuşur, bakarız."
Emre Belözoğlu sözleri
"Emre Belözoğlu hem sahip olduğu kariyer açısından, hem sahip olduğu tecrübe açısından, hem de takıma kattıkları açısından yaşına rağmen harika bir performans gösteriyor. Yabancılardan Sosa'yı çok beğeniyorum. Oldukça iyi performans gösteriyor."
Şenol Güneş'e 2020 tebriği
"Türkiye Milli Takımı'nı EURO 2020'de izleyebilecek olmaktan mutluyum. Tabii ki bu çok büyük bir başarı. Şenol Güneş'i tebrik ederim. Bence bütün ülkenin ona müteşekkir olması lazım. Fransa'yı burada mağlup etti ve Fransa'da berabere kaldı. Onu ve herkesi kutluyorum."
Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı
"Beşiktaş taraftarına saygısızlık yapmamak için 'Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamam' dedim. Beşiktaş ve Porto benim hayatımda en özel iki takım, her zaman öyle olacak. Beşiktaş karşısında gol atarsam tabii ki sevinmeyeceğim."
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