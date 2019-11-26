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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.11.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Quaresma'dan Beşiktaş'a açık kapı: Konuşup, bakarız...

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Quaresma'dan Beşiktaş'a açık kapı: Konuşup, bakarız...

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a geri dönme ihtimali hakkında konuştu. Deneyimli oyuncu, uygun şartlar oluşması halinde siyah beyazlı ekibe dönebileceğini ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılış süreci ve siyah beyazlı ekibin eski başkanı Fikret Orman hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Portekizli yıldız, Beşiktaş'a olası bir geri dönüşe açık kapı bırakırken Fikret Orman ile arasında yaşananlara ilişkin ise ismini kullanmadan 'konuşmak istemiyorum' dedi.

Ricardo Quaresma'nın açıklamaları şu şekilde;

"Beşiktaş'ı her zaman takip ediyorum. Benim için özel bir kulüp ver hep de öyle olacak. Ayrılığım hocanın değil başkanın isteğiyle gerçekleşti. Beşiktaş'ın geçmiş başkanıyla ilgili yorum yapmak ve konuşmak istemiyorum. Şu anda kariyerime Kasımpaşa'da devam ediyorum. Bir gün Beşiktaş'a dönmem için şartlar oluşursa konuşur, bakarız."

Emre Belözoğlu sözleri

"Emre Belözoğlu hem sahip olduğu kariyer açısından, hem sahip olduğu tecrübe açısından, hem de takıma kattıkları açısından yaşına rağmen harika bir performans gösteriyor. Yabancılardan Sosa'yı çok beğeniyorum. Oldukça iyi performans gösteriyor."

Şenol Güneş'e 2020 tebriği

"Türkiye Milli Takımı'nı EURO 2020'de izleyebilecek olmaktan mutluyum. Tabii ki bu çok büyük bir başarı. Şenol Güneş'i tebrik ederim. Bence bütün ülkenin ona müteşekkir olması lazım. Fransa'yı burada mağlup etti ve Fransa'da berabere kaldı. Onu ve herkesi kutluyorum."

Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı

"Beşiktaş taraftarına saygısızlık yapmamak için 'Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamam' dedim. Beşiktaş ve Porto benim hayatımda en özel iki takım, her zaman öyle olacak. Beşiktaş karşısında gol atarsam tabii ki sevinmeyeceğim."

Quaresmadan Beşiktaşa açık kapı: Konuşup, bakarız...

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