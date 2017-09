Quaresma'da Ali Palabıyık açıklaması!

Beşiktaş'ta Portekizli yıldızı Quaresma, Karabükspor maçında Ali Palabıyık ile çarpışması gündem olmuştu.

Quaresma, yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Quaresma'nın o açıklaması;

"Son maçta olanlar hakkında...

Hakeme bilerek çarpmadım, hakem de bunun farkında ve olayı o anda çözdük. Ben bir profesyonelim, takımım için sahada elimden gelen her şeyi veririm. Bazen sahada hırsıma yenik düştüğüm iyi bilinir ama rakibe ve maçın hakemlerine her zaman saygım vardır. Yakın zamanda, sahada bir olay yaşandı. Bir taraftar bıçakla sahaya girdi ve bu problemi ben çözdüm. Sonra sessizliğimi korudum. Futbol ailelerin kutlaması olmalı. Her kulüpten arkadaş edindim ve böyle de yapmaya devam edeceğim. Herkese kucak dolusu sevgiler..."