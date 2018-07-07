Quaresma transferinde sürpriz gelişme!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma yuvadan uçmaya hazırlanıyor…
Teknik direktörlüğe Jorge Jesus’u getiren Al-Hilal, tecrübeli hocanın talebi üzerine Quaresma’yı transfer listesine aldı. Suudi Arabistan ekibinin Q7 için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
İSTANBUL'A GELİYORLAR
Suudilerin önümüzdeki hafta içerisinde Beşiktaş’ın kapısını çalacağı ve oyuncuyu resmen isteyeceği kaydedildi. Al-Hilal’ın Quaresma’ya ise yıllık 7 milyon euro önereceği bildirildi. (Güneş)
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