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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
02.12.2018 - 23:24, Son Güncelleme:

Quaresma: "Şampiyonluk hedefine ulaşacağız"

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Quaresma: "Şampiyonluk hedefine ulaşacağız"

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Beşiktaş, Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah beyazlı ekibin yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Quaresma, "Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. 1-0'lık bir galibiyet aldık. Daha fazla gol atabilirdik, daha fazla şansımız da vardı. İstediğimizi aldığımızı düşünüyorum. Bizim için moral olarak, önümüze daha net bir şekilde bakabilmemiz için iyi bir adım oldu. Bugünü artık geçirdik, şu an dinleneceğiz. Sonra önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız. Şampiyonluk yolunda kendi koyduğumuz hedefleri birer birer geçerek, o amaca ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ"

VAR Sistemi'ne saygı duyulması gerektiğini belirten Quaresma, "VAR Sistemi'nin icrasını biz yapmıyoruz tabii ki. Biz kendi işimize bakıyoruz. VAR ile ilgilenen, VAR’ın işini yapan insanlar var. Bizim penaltımız verildi. Galatasaray’ın penaltı pozisyonu iptal edildi. Benim bir golüm iptal edildi. Ben daha izlemedim o pozisyonu. Ama ofsayt olduğu söyleniyor. Bu yoldan bakarsak VAR görevini yapıyor. Bize de buna saygı göstermek düşüyor" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ’TA OLDUĞUM SÜRECE GÖREVİMİ YAPACAĞIM"

Hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili de konuşan Portekizli futbolcu, "Şu an bir sonraki maçı düşünüyorum. Sonrasında kalan maçları düşünmeye devam edeceğim. Ben Beşiktaş’ta olduğum sürece sadece Beşiktaş'a odaklanıp görevimi icra edeceğim. Görevim biterse ya da farklı bir durum olursa bu o zaman konuşulacak bir şey. Şu an konuşulacak bir şey değil” şeklinde konuştu.

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