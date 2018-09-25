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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hürriyet
25.09.2018 - 19:58, Son Güncelleme:

Quaresma sabırları zorluyor

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Quaresma sabırları zorluyor

Beşiktaş’ta Quaresma, neredeyse her oyundan alındığında, Güneş’e tabir caizse ‘trip’ atıyor. İyi bir maç çıkarmadığı derbide Güneş, 89 dakika sabretse de 34 yaşındaki Portekizli kenara gelince hocasının elini itti. Oysa Kadıköy’de, Q7’nin alametifarikası olan ortaları da vasatın altındaydı.

Beşiktaş taraftarının kendisine olan sevgisinin farkında olan Ricardo Quaresma, neredeyse oyundan her alındığında teknik direktörü Şenol Güneş’e tabir caizse ‘trip’ atıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında da kenara gelirken dikkatli bakan gözler, Portekizlinin hocasıyla gönüllü bir tokalaşma yapmadığını gördü. Şenol Güneş de bu durumu daha önce egoya bağlayıp, “Yaşına rağmen yeni gelmiş bir oyuncu gibi disiplin çalışıyor. Ama sen kenara geliyorsan biri de içeri giriyor” diyerek, uyarmıştı.

Q7, son F.Bahçe derbisinde kötü oynadığı halde Güneş kendisini 89 dakika sahada tuttu. Buna karşın Portekizli, kenara gelirken Güneş’in elini itti.

Arkadaşlarıyla da tartıştı
Quaresma derbide arkadaşlarıyla da iyi bir iletişim içinde değildi. Oğuzhan ile pas alış verişlerde tartışmalara girdi. Topu ayağından geç çıkarıp bazı pozisyonları öldürdüğü için arkadaşlarından tepki gördü.

İstatistikler de Portekizlinin derbideki etkisizliğini gösterdi. Q7’nin alametifarikası olan ortalara bakalım; Beşiktaş 15 orta yaptı ve 2’si isabetliydi. Q7’nin de ortalarından 7’si hedefini bulamadı.

En etkili gözüktüğü an son saniyelerde arka direğe gönderdiği toptu ama buna da Larin yetişemedi. Derbideki oyuna göre Quaresma’nın kendisini oyunda tuttuğu için, ittiği Güneş’in elini öpmesi gerekirdi.

Şenol Güneş: Gördüğüm tablo güzeldi. Olumsuzluk olmadıBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları derbi maçta 2 puan yitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
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