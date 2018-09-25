Quaresma sabırları zorluyor
Beşiktaş’ta Quaresma, neredeyse her oyundan alındığında, Güneş’e tabir caizse ‘trip’ atıyor. İyi bir maç çıkarmadığı derbide Güneş, 89 dakika sabretse de 34 yaşındaki Portekizli kenara gelince hocasının elini itti. Oysa Kadıköy’de, Q7’nin alametifarikası olan ortaları da vasatın altındaydı.
Beşiktaş taraftarının kendisine olan sevgisinin farkında olan Ricardo Quaresma, neredeyse oyundan her alındığında teknik direktörü Şenol Güneş’e tabir caizse ‘trip’ atıyor.
Evkur Yeni Malatyaspor maçında da kenara gelirken dikkatli bakan gözler, Portekizlinin hocasıyla gönüllü bir tokalaşma yapmadığını gördü. Şenol Güneş de bu durumu daha önce egoya bağlayıp, “Yaşına rağmen yeni gelmiş bir oyuncu gibi disiplin çalışıyor. Ama sen kenara geliyorsan biri de içeri giriyor” diyerek, uyarmıştı.
Q7, son F.Bahçe derbisinde kötü oynadığı halde Güneş kendisini 89 dakika sahada tuttu. Buna karşın Portekizli, kenara gelirken Güneş’in elini itti.
Arkadaşlarıyla da tartıştı
Quaresma derbide arkadaşlarıyla da iyi bir iletişim içinde değildi. Oğuzhan ile pas alış verişlerde tartışmalara girdi. Topu ayağından geç çıkarıp bazı pozisyonları öldürdüğü için arkadaşlarından tepki gördü.
İstatistikler de Portekizlinin derbideki etkisizliğini gösterdi. Q7’nin alametifarikası olan ortalara bakalım; Beşiktaş 15 orta yaptı ve 2’si isabetliydi. Q7’nin de ortalarından 7’si hedefini bulamadı.
En etkili gözüktüğü an son saniyelerde arka direğe gönderdiği toptu ama buna da Larin yetişemedi. Derbideki oyuna göre Quaresma’nın kendisini oyunda tuttuğu için, ittiği Güneş’in elini öpmesi gerekirdi.
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