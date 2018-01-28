Quaresma rakiplere meydan okudu!

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarıyla çok konuşuldu.

“Bazı haberler çıkıyor, bunlar bizi üzüyor. Beşiktaş’ın başarılı olmasını istemeyen büyük bir grup var. Şampiyonluk için herkesi ve her şeyi yenmemiz gerekiyor. Takım olarak aynı gemideyiz, batarsak hepimiz batarız” diyen Portekizli yıldız, yakın çevresine ise üst üste 3. kez mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.

Quaresma’nın, “İkinci yarı çok zorlu geçiyor ancak son 2 senenin şampiyonuyuz. Güçlüyüz ve tecrübeliyiz. Oturmuş kadromuz var. Yine biz hedefe ulaşacağız” dediği öğrenildi. (Fanatik)