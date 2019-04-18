Quaresma Porto'da!
Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan Ricardo Quaresma, Portekiz'deki Porto-Liverpool maçını izledi.
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Ricardo Quaresma, Porto'nun Liverpool ile oynadığı ve 4-1 mağlup olduğu maçı tribünde izledi.
Bu sezon sonu itibariyle Porto'ya transfer olacağı iddia edilen Quaresma, son demecinde "Porto benim büyük aşkım. Kalbimdeki yeri başkadır. Çok farklı bir kulüp ve başkanları en iyisi" ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun sezon bitimiyle birlikte eski takımına dönmesi bekleniyor.
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