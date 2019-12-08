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Futbol
08.12.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Quaresma: Maçı kaybetmeyi hak etmedik

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Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma, maçı kazanmak için gereken şansları yakaladıklarını; ancak bunları değerlendiremediklerini vurguladı.

Quaresma, "Benim için özel bir maçtı. Beşikaş benim için özel bir kulüp. Bir profesyonel olarak Kasımpaşa'ya galibiyeti kazandırabilmek için elimden geleni yaptım. Maçı kaybetmeyi hak ettiğimiz düşünmüyorum. Maçı kazanacak fırsatları elimize geçirdik. Bunları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Ricardo Quaresma, "Beşiktaş'a geri dönecek misin" şeklindeki soruya ise, "Gelecekle alakalı bir şey dememiz mümkün değil. Sadece kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

KASIMPAŞA 5 MAÇTIR YENEMİYOR

Süper Lig’de son 4 mücadelede galibiyeti bulunmayan Kasımpaşa, Beşiktaş'a 3-2 mağlup olarak galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu. Kasımpaşa, Süper Lig’in 14. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Bu müsabaka ile lacivert-beyazlılar, ligdeki galip gelememe durumunu sona erdiremedi. Son 3 puanını ligin 9. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe’ye karşı alan Paşa, siyah-beyazlılar karşısından puansız ayrılarak üst üste 5. haftayı da galibiyet sevinci yaşamadan kapattı. Öte yandan Paşa, ligde üst üste oynadığı 4 müsabakadan da puan alamamış oldu.

Kasımpaşa'nın yeni Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, lacivert-beyazlıların başındaki serüvenine kötü başlangıç yaptı. Havutçu aynı zamanda eski takımına karşı yenilmiş oldu.

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