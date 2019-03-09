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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
09.03.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Quaresma kalmak istiyor

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Quaresma kalmak istiyor

Devre arasında takımdan gitmek için yönetime yoğun baskı yapan Quaresma, 2020'de bitecek olan sözleşmesini tamamlama kararı verdi.

Devre arasında ayrılmak istemesine rağmensonanda Beşiktaş’ta kalan Quaresma’nın, sezon sonunda ise kesin gideceği konuşuluyordu. Ancak Portekizli yıldız fikir değiştirdi, yönetime kalmak isteğiyle ilgili haber gönderdi

Beşiktaş’ta sadece Şenol Güneş konusunda değil, kadrodaki yıldızlarla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Durumu en çok merak edilen isimlerden biri de tartışmasız ki Ricardo Quaresma.

Maaşını düzenli alamamaktan şikayetçi olan ve devre arasında vatandaşı Pepe gibi Porto’ya gitmeye çalışan Portekizli futbolcu, son anda Beşiktaş’ta kalmıştı. Yaşanan gelişmeler ışığında Quaresma’nın 6 ay daha Siyah-Beyazlı formayı giyip, sezon bitiminde kesin olarak ayrılacağı konuşuluyordu.

Ancak 35 yaşındaki yıldız fikir değiştirdi. Yönetim ve hocaya bağlı Quaresma, 2020’de bitecek kontratını tamamlamak istiyor. Menaceri aracılığıyla yönetime, “Kalmak istiyorum” mesajını gönderen Q7’nin geleceği, Mayıs ayında yapılacak seçimden sonra netlik kazanacak. Gelecek yeni hocanın kararı da, burada kilit rol oynayacak.

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