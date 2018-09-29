Quaresma: 'İnşallah evladım benden daha iyi olur'
Quaresma, Kayserispor maçının ardından beIN Sports'a konuştu.
Quaresma'nın açıklamaları şu şekilde:
"Tabi ki lige yeni başladım sayılır. Sezon öncesi hazırlıklara katılamadım ve fizik olarak eksiğim vardı. Bunu kapatmaya çalışıyorum. Oynadıkça insan güven kazanıyor. Bu güvenle daha da iyi oynuyorsunuz. Kazandığımız için çok mutluyum. Ayrıca gol attım. Mutluyum.
İnşallah evladım benden daha iyi olur. Ama daha çok ufak. Ne yapmak isterse istesin ben babası olarak her zaman arkasındayım."
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