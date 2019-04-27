Quaresma dönüyor, sistem değişiyor
Beşiktaş’ta sakatlığı tamamen geçen Ricardo Quaresma’nın 1 aydan fazla süren forma hasreti yarın sona eriyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, son anda bir değişiklik olmadığı takdirde Portekizli sağ kanat oyuncusuna Ankaragücü karşısında ilk 11’de görev verecek. Q7’nin takıma dönmesiyle birlikte siyah beyazlıların oyun sisteminde önemli bir değişiklik olacak.
Bu oyuncunun yokluğunda genelde ortadan hücum geliştiren Beşiktaş, Quaresma’nın dönüşüyle kanatları daha etkin kullanacak. Şenol Güneş, Portekizli futbolcudan, son dönemde çok formda olan Burak Yılmaz’a bol bol orta yapmasını istedi.
Güneş ayrıca Ankaragücü’nün başarılı hücumcuları Dever Orgill (6 gol, 1 asist) ve Tyler Boyd’un (4 gol, 4 asist) formda olmalarını dikkate alarak, sol bekte Caner’in yerine savunma yönü daha güçlü olan Adriano’yu oynatacak.
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