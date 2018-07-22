Quaresma bombası! Yeni adresi...
Beşiktaş’taki 2. dönemini geçiren Q7 için hem kulübe hem de oyuncuya 8’er milyon Euro teklif edildi. Anlaşma sağlandı, yollar ayrılıyor.
Beşiktaş’ta gelecek hafta perşembe günü B36 Torshavn ile UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda sezonun ilk resmi maçı oynanacak ama siyah beyazlı kulübün yıldızları bir bir takımdan ayrılıyor. Uzunca bir süredir gündemde olan Quaresma’nın Çin’e transferi konusunda da dün önemli gelişmeler yaşandı. Siyah beyazlı kulüpteki ikinci dönemini geçiren ve ilk seferkinden çok daha faydalı olan Ricardo Quaresma, adı gizli tutulan bir Çin Süper Lig ekibiyle el sıkıştı ve yeni sezon öncesi Beşiktaş’tan ayrılmaya karar verdi.
SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ DE Q7’YE TEKLİF YAPMIŞTI
Beşiktaş’ın daha önce Demba Ba, Ersan Adem Gülüm ve Dusko Tosic gibi isimleri satarak iyi ilişkiler kurduğu Çin Süper Lig kulüpleri, böylece siah beyazlılardan dördüncü transferini yapmış olacak. Edinilen bilgiye göre, bu transferin maliyeti de şu şekilde olacak. Beşiktaş 8 milyon Euro bonservis ücreti alacak, Quaresma’ya da yıllık 8 milyon Euro ödenecek. Öte yandan Q7’nin Suudi Arabistan’dan gelen cazip teklifleri ise reddettiği öğrenildi.
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