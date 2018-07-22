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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
22.07.2018 - 00:02, Son Güncelleme:

Quaresma bombası! Yeni adresi...

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Quaresma bombası! Yeni adresi...
Portekiz basınında çıkan haberde; Al Hilal'in Quaresma için Beşiktaş'a 10 milyon euro bonservis önerdiği belirtildi. 34 yaşındaki Quaresma'ya ise yıllık 7 milyon euro teklif ettikleri yazıldı.

Beşiktaş’taki 2. dönemini geçiren Q7 için hem kulübe hem de oyuncuya 8’er milyon Euro teklif edildi. Anlaşma sağlandı, yollar ayrılıyor.

Beşiktaş’ta gelecek hafta perşembe günü B36 Torshavn ile UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda sezonun ilk resmi maçı oynanacak ama siyah beyazlı kulübün yıldızları bir bir takımdan ayrılıyor. Uzunca bir süredir gündemde olan Quaresma’nın Çin’e transferi konusunda da dün önemli gelişmeler yaşandı. Siyah beyazlı kulüpteki ikinci dönemini geçiren ve ilk seferkinden çok daha faydalı olan Ricardo Quaresma, adı gizli tutulan bir Çin Süper Lig ekibiyle el sıkıştı ve yeni sezon öncesi Beşiktaş’tan ayrılmaya karar verdi.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ DE Q7’YE TEKLİF YAPMIŞTI

Beşiktaş’ın daha önce Demba Ba, Ersan Adem Gülüm ve Dusko Tosic gibi isimleri satarak iyi ilişkiler kurduğu Çin Süper Lig kulüpleri, böylece siah beyazlılardan dördüncü transferini yapmış olacak. Edinilen bilgiye göre, bu transferin maliyeti de şu şekilde olacak. Beşiktaş 8 milyon Euro bonservis ücreti alacak, Quaresma’ya da yıllık 8 milyon Euro ödenecek. Öte yandan Q7’nin Suudi Arabistan’dan gelen cazip teklifleri ise reddettiği öğrenildi.

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