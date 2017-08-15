Quaresma bir konuştu... Pepe'yi heyecan bastı!

İlk yarının son dakikasında ağları havalandıran ve devre arasında soyunma odasına çok keyifli giden Portekizli yıldızın, Milli Takım'dan da takım arkadaşı olan Ricardo Quaresma'ya dönüp, "İlk kez böyle seyircisiz bir maçta oynuyorum. İlginç oldu. Benim için iyi bir başlangıç. Golü taraftarla birlikte kutlamayı isterdim" dediği öğrenildi.

SENİ COŞKUYLA KARŞILAYACAKLAR

Arkadaşını kutlayan Quaresma'nın ise, "Maçın seyircisiz olması çok üzücü. Bu statta atmosfer muhteşemdir. Beşiktaş taraftarını burada görmen gerek, nefesin kesilir ve bir gol daha atmak istersin. İlk seyircili maçta seni çok coşkulu karşılayacaklardır. Ne demek istediğimi o zaman anlayacaksın" karşılığını verdiği kaydedildi.

PAS SAYISINDA ATİBA'YI GEÇTİ

Antalyaspor karşısında ilk Süper Lig maçına çıkan, bir gol atan, bir kez direğe takılan Pepe, pas performansı ile Atiba'yı bile geride bıraktı. Portekizli yıldız, 90 dakikada 99 pas yapıp, 83 isabet sağlarken, iki alanda da zirvede yer aldı. (Sabah)

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