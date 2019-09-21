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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.09.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Quaresma: Beşiktaş'a gol atarsam sevinmem

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Quaresma: Beşiktaş'a gol atarsam sevinmem

Beşiktaş'tan ayrılıp Kasımpaşa’nın yolunu tutan Ricardo Quaresma, Kartal’a olan sevgisinin sürdüğünü söyledi ve ekledi: Beşiktaş Başkanı, benim için hakkında konuşulmasına gerek olmayan birisi, benim için var olmayan birisi. Başkan değiştikten sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Onlarla birlikte olmaya her zaman hazır olacağım”

35 yaşındaki kanat oyuncusu, Siyah-Beyazlılar’dan ayrılma süreci, Beşiktaş’a bakış açısı ve yeni kulübündeki hedefleriyle ilgili olarak düşüncelerini FANATİK’le paylaştı. Portekizli yıldız, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İlk olarak yeni kulübüne kısa sürede adapte olduğunu söyleyen Q7, “Kasımpaşa’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni çok sıcak karşılayan bir kulüple beraberim. Burada harika bir ortam var. Her zaman yardıma hazır takım arkadaşlarım var, her zaman yardıma hazır kulüp personelleri var ve benim kendimi iyi hissetmem için gereken her şeyi yapıyorlar. Bu da size çalışma azmi veriyor. Umarım bu harika ortamda, bana kollarını açan bu kulübe en iyi şekilde hizmet edebilir ve hedeflerini gerçekleştirmesinde yardımcı olabilirim” dedi.

‘Ailemle İstanbul’da mutluyuz’

“Beşiktaş’ın ardından Kasımpaşa’ya transfer olma kararımdaki sebeplerden bir tanesi, ailemle birlikte İstanbul’da çok mutlu olmamız. İnsanlar bize burada her zaman çok iyi davrandı. Ben de ailem de burada olmayı seviyoruz. Çocuklarımın okul kayıtları İstanbul’da devam ediyor. Teklif gelince geleceğimle ilgili en iyi kararın Kasımpaşa olduğuna karar verdik. Kulübün gerecekten beni transfer etmek için istekli davranması, burayı tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesiydi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tabiki bu transfer süresinde benimle ilgilenen tüm kulüplere de teşekkür ediyorum. Biz İstanbul’u çok seviyoruz. İstanbul fantastik bir şehir.”

‘Takımım için elimden geleni yapacağım’

“Beşiktaş taraftarının bana hala gösterdiği sevgi beni mutlu ediyor. Çünkü kulüpten neden ayrıldığımı, sebeplerinin hepsini zaten herkes biliyor. Beşiktaş’a gol atarsam sevinmem. Takımım kazanması için elimden geleni yapacağım. Oynayabileceğim en iyi oyunu oynayacağım ama gol attıktan sonra sevineceğimi zannetmiyorum. Kasımpaşa da bu durumu anlayışla karşılayacaktır.”

'O, benim için var olmayan birisi'

“Başkanın tavrından dolayı tesiste vedalaşamadığım kişiler oldu. Bu, başkandan kaynaklanan bir sebepti. Beşiktaş Başkanı, zaten benim için hakkında konuşulmasına gerek olmayan birisi, benim için var olmayan birisi. Oradaki insanların hepsi bana çok iyi davrandı, çok sıcak davrandı. Onları gördüğümde ben de onlara aynı şekilde davranacağım.”

‘Kendimi çok iyi hissediyorum’

“Kasımpaşa ile sözleşmem bittikten sonra futbolu bırakacağımı düşünmüyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hâlâ futbolun bana, benim de futbola vereceğim çok şey var. Oynamaya devam edeceğim. Kasımpaşa ile kontratım 1+1 yılık bu yüzden bu senenin tadını çıkarıp elimden gelenin en iyisini yapıp seneye ne olacağımı hep birlikte göreceğiz.”

‘Başkan orada olduğu sürece gitmem’

“Geleceği tahmin etmek kolay değil ama mevcut başkan orada olduğu sürece Beşiktaş’a döneceğimi düşünmüyorum. Bununla alakalı konuşmaya da gerek yok. Ben artık Kasımpaşa’nın futbolcusuyum. Buraya geldim ve burada çok mutluyum. Beşiktaş’a döner miyim dönmez miyim çok fazla düşünmüyorum. Benim bütün düşüncem Kasımpaşa için en iyisini vermek.”

‘Avrupa’da başarılar diliyorum’

“Teknik direktörlük için şimdiden konuşmak çok kolay değil. Dediğim gibi başkan orada olduğu sürece Beşiktaş’a dönmeyeceğim. Başkan değiştikten sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bunu sadece Allah bilir. Beşiktaş, benim her zaman seveceğim, kalbimde olacak bir kulüp. Onlarla birlikte olmaya her zaman hazır olacağımı biliyorlar. O başkan olduğu sürece Beşiktaş’a dönmem mümkün değil. Beşiktaş’a Avrupa’daki maçlarında başarılar diliyorum.”

‘Beşiktaş’a büyük sevgim var’

“Fenerbahçe ve Galatasaray’dan bir teklif almadım. Beşiktaş’a karşı ve Beşiktaş taraftarına karşı büyük bir sevgim var. Böyle bir teklif gelse bile kabul etmek ve o takımlarda oynamak, Beşiktaş taraftarının gösterdiği sevgiye ve daha sonra göstereceği sevgiye karşı doğru bir hareket olmazdı. Bu yüzden zor olurdu.”

‘Saha içinde agresifliğe devam’

“Kasımpaşa’nın gelecek sezon Avrupa’da olacağına inanıyorum. Bu yüzden beni buraya getirdiklerini düşünüyorum. UEFA hedefini gerçekleştirmek ve Avrupa’da oynayacak güce de sahibiz. Bunun için çalışmaya devam etmemiz lazım. Geldiğimden beri taraftarlar beni çok iyi karşıladı. Ben yapmakta olduğum şeyi yapmaya devam edeceğim. Saha içinde agresif olup elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Kasımpaşa’nın UEFA hedefini gerçekleştirmesine yardımcı olmaya çalışacağım.”

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