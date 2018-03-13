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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler Futbol HaberleriQuaresma, Bayern Münih'e gol atarsa...
Futbol Quaresma, Bayern Münih'e gol atarsa...
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Futbol
A.A
13.03.2018 - 12:41, Son Güncelleme:

Quaresma, Bayern Münih'e gol atarsa...

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Quaresma, Bayern Münih'e gol atarsa...

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın siyah-beyazlı takımın Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmada, Avrupa'da gol hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Avrupa kupalarında Beşiktaş'ın en golcü oyuncularından biri konumunda bulunan Quaresma, Avrupa'da uzun süredir fileleri havalandıramamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı takımın Avrupa'da yaptığı karşılaşmalarda 11 kez fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, son golünü Benfica ile 23 Kasım 2016'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında atmıştı. İstanbul'da yapılan ve 3-3 berabere biten karşılaşmada penaltıdan golünü kaydeden Quaresma, 475 günlük gol hasretini Bayern Münih karşısında sonlandırmak için şans arayacak.

- Ligde 2 maçtır oynayamıyor

Cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyen Quaresma, Bayern Münih karşısında teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.
Quaresma, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı 5 maç ceza nedeniyle iki karşılaşmada forma giyemedi. Cezası nedeniyle Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında da görev alamayacak Portekizli oyuncu, Bayern Münih maçında gol atması halinde Avrupa'da siyah-beyazlı formayla 12 golü Bobo'yu da yakalayacak.

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