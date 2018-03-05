Q7'ye kırmızı sonrası sürpriz telefon!
Fenerbahçe’nin Portekizlisi Luis Neto'nun Quaresma'yı aradığı ortaya çıktı.
Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından polemiklerin merkezindeki Ricardo Quaresma ile saha içinde tartışma yaşadığı Josef de Souza arasındaki soğuk savaşın sürüyor.
“Sahada olan sahada kalır” düsturunun aksine, Josef'in zeytin dalını Q7 reddetti. Olay şu şekilde gelişti:
"JOSEF ÇOK ÜZGÜN"
Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Luis Neto, vatandaşı ve arkadaşı Quaresma'yı aradı. Josef'in üzüntüsünü anlatan Neto, “Seninle konuşmak istiyor, özür dileyecek. Sizi görüştüreyim” dedi. Ancak Quaresma geri çevirdi, “Çok üzgünse basına açıklama yapsın, medya önünde özür dilesin. Konuşacak bir şey yok. Bu konuyla ilgilenmiyorum” dedi.
Tecrübeli futbolcunun, Josef'e çok kızgın olduğu, Brezilyalı ismi çıkan tüm olayların sorumlusu olarak gördüğü belirtiliyor. Q7'nin, hakkında yazılanlar nedeniyle de kızgın olduğu, 16 maç ceza iddiaları nedeniyle moralinin bozulduğu ve hukuk grubuyla birlikte savunması üzerinde çalıştığı ifade edildi. (Ajansspor)
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