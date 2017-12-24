Q7 eleştiriliyor ama Barça'yı bile solladı!

Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma, zaman zaman eleştirilse de yaptığı ortalarla müthiş bir istatistiğe imza attı ve tek başına dünya devi Barcelona’yı geride bıraktı.

Portekizli yıldız, bu sezon lig maçlarında 212 orta girişiminde bulundu ve bunların 59’unda isabet sağladı. Katalan devi Barcelona’nın ise bu sezon ligde takım olarak toplam 185 orta girişimi oldu. Quaresma’nın eski takımı bu ortaların sadece 39’unda isabet sağladı.

SİVAS'TA DA BU GELENEK SÜRDÜ AMA...

Beşiktaş bu sezon 49 orta ile Süper Lig’de en fazla orta girişiminde bulunduğu maçını oynadı. Sivas karşılaşması bu sezon ligde en fazla orta yapılan iki maçtan biri olurken, daha önce Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesinde 54 orta yapılmıştı. (Habertürk)

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