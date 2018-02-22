PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda İsviçreli Gisin ilk kez olimpiyat şampiyonu!
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları - Alp disiplini kayak kadınlar kombine yarışında birinci olan İsviçreli Gisin, ilk olimpiyat şampiyonluğunu elde etti
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, alp disiplini kayak dalında kadınlar kombine yarışları yapıldı.
İsviçreli Michelle Gisin, 2 dakika 20.9 saniyelik derecesiyle ilk olimpiyat şampiyonluğuna imza attı.
ABD'li Mikaela Shiffrin, 2.21.87 ile gümüş, bir diğer İsviçreli sporcu Wendy Holdener ise 2.22.34 ile bronz madalya aldı.
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