Putin dedi ve oldu! Stat genişletiliyor

Stadyumlarda minimum 35 bin kişilik kapasite olması gerekirken özellikle Ekaterinburg Arena’nın 27 bin kişilik olması üzerine akıllara gelmeyecek bir proje hazırlandı. Putin’in de önerdiği iddia edilen bu proje ile birllikte statın sınırları genişleterek kapasite 45 bin kişiye çıkarılacak. Geçtiğimiz ay yapımına karar verilen ek tribünle birlikte Rusya’daki stadyum sorunlarından birisinin kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

Ekaterinburg Arena dışında Rusya’nın en sorunlu statlarından biri de Samara Arena. Tam 45 bin kişilik olarak planlanan Samara Arena da belirlenen programın dışında kalırken, stadı yapan firmaya para cezası verildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, gecikme konusunda bir tereddütleri olmadıklarını belirtmesine yaşananlardan memnun olmadığı da gelen haberler arasında.