PUBG'ye dev rakip çıktı!
Yılların efsane savaş oyunu Call Of Duty, mobil oyun arenasında ortalığı kasıp kavuran PUBG'nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Oyun endüstrisinde son dönemde mobil oyunlar büyük sıçrama yarattı. Bilgisayar oyunu ayarında çıkan mobil oyunlar kullanıcılar tarafından büyük rabet görüyor.
Bu gerçeğin farkına varan bazı büyük oyun firmaları, markalarını mobilde geliştirmenin yollarını arıyor. Bunlardan son dikkat çeken hamle ise Call Of Duty'den geldi.
PUBG'YE RAKİP OLUYOR
Dünyanın en gözde savaş oyunlarından olan Call Of Duty'nin mobil versiyonu çıkıyor. Her senede bir çıkan oyunun bilgisayar ve konsol versiyonları bulunuyordu. Mobil oyunun 2019 yaz ayında oyunseverlerin hizmetine sunulacağuı kaydedildi. Avrupa'da, Güney ve Kuzey Amerika'da oynanabilecek olan oyun, Fortnite ve PUBG gibi silahlı oyunlara rakip olma iddiası yaşıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle