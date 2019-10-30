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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
30.10.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

PUBG Turnuvası nefesleri kesti

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PUBG Turnuvası nefesleri kesti

ECE Türkiye tarafından yönetilen, Türkiye’nin en büyük ve en köklü alışveriş merkezlerinden ANKAmall, Ankara’nın en heyecanlı PUBG Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından turnuva için gelen katılımcılar birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

26 – 27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ve tüm gün süren turnuvaya Türkiye genelinden binlerce kişi başvurdu. Sosyal medya fenomenlerinin de katıldığı etkinlikte birinciye MSI Geforce ATH2060 Ekran Kartı, ikinciye ASUS VG248QE Gaming Monitör, üçüncüye ise Logitech Gaming Klavye ile Rampage Mouse Gaming hediye edildi.

Göster Kendini 4x4 Tırı, PUBG Mobile meraklılarını bir araya getirdi

Perdigital ve İninal iş birliği ile 27 Ekim’de ANKAmall’da gerçekleşen Göster Kendini etkinliği oyun tutkunlarına heyecanlı anlar yaşattı. PUBG Mobile oyununun oynandığı etkinlikte ödüllü turnuvalar, saat başı çekilişler ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Perdigital.com yayıncılarından BloodRappeR, Doch, Egoist Pati, Kızıl Pati ve Tugay Gök’ün de yer aldığı etkinlikte katılımcılar yayıncılarla tanışma, sohbet etme ve beraber yarışma fırsatına sahip oldu.

Etkinlik alanına gelen tüm katılımcılar PUBG Mobile malzeme sandığına sahip olurken, farklı alanlarda düzenlenen çekilişlerde UC’ler, PUBG Mobile tişörtleri, şapkaları ve 100, 50, 25 TL değerindeki ininal kartlar kazananlara hediye edildi. 

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