PUBG Turnuvası nefesleri kesti
ECE Türkiye tarafından yönetilen, Türkiye’nin en büyük ve en köklü alışveriş merkezlerinden ANKAmall, Ankara’nın en heyecanlı PUBG Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından turnuva için gelen katılımcılar birbirleriyle kıyasıya yarıştı.
26 – 27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ve tüm gün süren turnuvaya Türkiye genelinden binlerce kişi başvurdu. Sosyal medya fenomenlerinin de katıldığı etkinlikte birinciye MSI Geforce ATH2060 Ekran Kartı, ikinciye ASUS VG248QE Gaming Monitör, üçüncüye ise Logitech Gaming Klavye ile Rampage Mouse Gaming hediye edildi.
Göster Kendini 4x4 Tırı, PUBG Mobile meraklılarını bir araya getirdi
Perdigital ve İninal iş birliği ile 27 Ekim’de ANKAmall’da gerçekleşen Göster Kendini etkinliği oyun tutkunlarına heyecanlı anlar yaşattı. PUBG Mobile oyununun oynandığı etkinlikte ödüllü turnuvalar, saat başı çekilişler ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.
Perdigital.com yayıncılarından BloodRappeR, Doch, Egoist Pati, Kızıl Pati ve Tugay Gök’ün de yer aldığı etkinlikte katılımcılar yayıncılarla tanışma, sohbet etme ve beraber yarışma fırsatına sahip oldu.
Etkinlik alanına gelen tüm katılımcılar PUBG Mobile malzeme sandığına sahip olurken, farklı alanlarda düzenlenen çekilişlerde UC’ler, PUBG Mobile tişörtleri, şapkaları ve 100, 50, 25 TL değerindeki ininal kartlar kazananlara hediye edildi.
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