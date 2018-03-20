PUBG TAMGAME Ligi’nin ana sponsoru LG oldu
LG Electronics'in Ana Sponsorluğunda, TAMGAME ve PUBG Corp işbirliği ile Türkiye, Azerbaycan ve Arap Ülkelerini kapsayacak ilk onaylı PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDSLigi "LG PUBG TAMGAME" 23 Mart 2018’de başlıyor.
PUBG Corp. tarafından geliştirilen, 40 Milyondan fazla oyuncusu ve Steam üzerinde 3.3 Milyon anlık oyuncu rekoru ile dünyada ve ülkemizde bir fenomen halini almış hayatta kalma oyunu PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG), LG Electronics’in ana sponsorluğunda Türkiye’deki PUBG ve eSpor severler ile buluşmaya hazırlanıyor.
Oyunun Türkiye, Azerbaycan ve Arap ülkelerinden sorumlu, eSpor konusunda 7 yıllık tecrübeye sahip Nfinity Games’in oyun portalı TAMGAME ve yeni teknoloji harikası oyun monitörleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan LG Electronics, eSpor severleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenecek resmi turnuvalar ve Haziran ayında gerçekleşecek büyük finale davet ediyor.
3 ay boyunca toplam 400 takım, 1600 oyuncunun katılacağı resmi turnuvalar ile takımlar, Haziran ayındaki finallerde mücadele edecek son 72 takım arasına girmeye ve lig mücadelesinde en üst seviyeye çıkmak için hayatta kalmaya çalışacaklar. Haziran ayında ise bu 72 takım mücadele edecek ve 20 takım Haziran ayının sonunda gerçekleşecek offline turnuvaya adını yazdıracak!
Toplamda 60,000 dolarlık nakit ödülün dağıtılacağı LG PUBG TAMGAME Ligi’nin finalinde şampiyon olan takım, nakit ve ekipman ödüllerinin yanı sıra yurtdışında gerçekleşecek olan PUBG turnuvasında ülkesini temsil etme fırsatını kazanacak!
LG Electronics ana sponsorluğunun yanı sıra, ülkemizin önde gelen popüler oyun satış sitesi GameSatış da Lig’e destek veriyor. GameSatış Haziran sonu gerçekleşecek offline finalin bilet satışlarını da gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 23 Mart Cuma günü Türkiye saati ile 16:00’de başlayacak LG PUBG TAMGAME Ligi’nin Mart ayı kayıtları, 18 Mart Pazar günü açıldı ve 22 Mart Perşembe gününe kadar kayıtlar yapılabilecek.
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