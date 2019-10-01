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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
01.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

PSG’yi Falcao avlayacak

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PSG’yi Falcao avlayacak

G.Saray Teknik Direktörü, oyuncularndan Falca’oyu her frsatta topla buluşturmalarını istedi. Terimin ayrca, F.Bahçe derbisinde forma giyen en az üç ismi PSG karşısında yedek oturtması bekleniyor.

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesindeki son antrenmanda özellikle hücum aksiyonları üzerinde taktiksel çalışmalar yaptırdı. Tecrübeli teknik adamın idmanda en çok üzerinde durduğu konu, Radamel Falcao’nun topla buluşturulması oldu.

Galatasaray forması ile tek golünü Kasımpaşa’ya kaydeden Kolombiyalı oyuncunun daha fazla pas ve ortalarla beslenmesi için kanat organizasyonlarına ağırlık verildi. Fatih Terim’in bu noktada özellikle uyardığı isimler Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda oldu.

Derbide tribünde oturan Seri ilk 11de kacak

FALCAO’nun rakip defansın arkasına yapacağı koşuları iyi değerlendirmeleri gerektiğini anlatan Terim, “Özellikle kanatlarda oynayan oyuncuların gözü sürekli Falcao’da olsun. Topla buluştuğunuz an, ona nasıl pas ve orta yapacağınızı düşünün” dedi. Fatih Terim’in ayrıca 0-0 sonuçlanan Fenerbahçe derbisinden farklı bir 11’le sahaya çıkacağı öğrenildi. Derbide tribüne çıkan Jean-Michael Seri, Paris Saint-Germain karşısında ilk 11’de forma giyecek. Terim’in bu tercihinde Seri’nin yıllarca Fransa 1. Ligi’nde forma giymesi ve rakibi iyi tanıması önemli rol oynadı.

Feghouli ve Babel’den biri yedek kalabilir

FATİH Terim, Radamel Falcao’nun hücumda yalnız kalmasını önlemek ve ön alanda yapılacak baskının daha etkin olması için de Florin Andone’ye şans vermeyi planlıyor. Rumen forvet oyuncusu büyük olasılıkla bu akşam ilk 11’de forma giyecek. Sarı kırmızılı teknik adamın ayrıca, bu sezon takıma beklenen katkıyı yapamayan Sofiane Feghouli - Ryan Babel ikilisinden birini PSG karşılaşmasında yedek soyundurmayı da düşündüğü de öğrenildi.

 

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