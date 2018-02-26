PSG'ye Neymar şoku! 2 ay yok
Paris Saint Germain, Fransa Ligi'nin 27. haftasında Marsilya'yı 3-0 yenerken, Neymar sakatlanarak gözyaşları içinde oyundan çıkmıştı. İspanya'nın AS Gazetesi'nde yer alan habere göre Brezilyalı yıldız iyileşmesini hızlandırmak için ameliyat olmaya karar verdi ve yaklaşık 2 ay forma giyemeyecek.
Fransa Ligi'nin 27. haftasında PSG ile Marsilya kozlarını paylaşmış ve sahada 3-0 galip ayrılmıştı. Bu maçın 76. dakikasında Neymar sakatlanırken, sahayı sedyeyle terk etti ve göz yaşlarını tutamadı.
Mücadele ev sahibi ekip için her şey yolunda gidiyordu. Ancak Neymar şanssız bir sakatlık yaşadı. Dünyaca ünlü yıldız Neymar'ın bileği döndü. Brezilyalı gözyaşlarını tutamadı ve sedyeyle saha kenarına taşındı.
AS Gazetesi'ne göre Neymar iyileşmesini hızlandırmak için ameliyat olmaya karar verdi ve yaklaşık 2 ay forma giyemeyecek. Brezilyalı yıldızın şu anki hedefi 2018 Dünya Kupası'na kadar yüzde 100 hazır olmak.
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