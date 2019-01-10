PSG'ye Guingamp şoku, Monaco'yu çeyrek finale kalecisi taşıdı!
PSG'nin Fransa sınırları içerisindeki 43 maçlık galibiyet serisi, Guingamp yenilgisiyle sona erdi. Monaco ise Rennes'i penaltılarla geçip adını yarı finale yazdırırken, kaleci Loic Badiashile geceye damga vurdu.
Fransa Ligue 1'in son sırasında yer alan Guingamp, Parc des Princes deplasmanında PSG'ye şok yaşattı. Fransa sınırları içerisindeki 43 maçlık galibiyet serisi bulunan PSG, zayıf rakibine 2-1 kaybederek Fransa Lig Kupası'na çeyrek finalde veda etti.
61. dakikada penaltı kaçıran Marcus Thuram, 90+2'de hata yapmadı ve takımını yarı finale taşıdı.
PENALTI MARATONUNDA SON SÖZÜ MONACO KALECİSİ SÖYLEDİ!
Erken saatlerde ise Monaco, Rennes ile yarı finale kalma mücadelesi yaptı.
30. dakikada Benjamin Bourigeaud, Rennes ekibini öne geçirdi. 55'te Rony Lopes beraberliği sağladı ve normal süre de bu sonuçla sona erdi.
Uzatma oynanmadan penaltı atışlarına geçildi. İlk 10 penaltıda eşitlik bozulmayınca sıra kalecilere geldi. Önce Rennes kalecisi Tomas Koubek topu dışarı yolladı, ardından Monaco kalecisi Loic Badiashile hata yapmadı ve penaltıyı gole çevirip takımının adını yarı finale yazdırdı.
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