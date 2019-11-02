PSG'ye Dijon şoku
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, Fransa 1. Futbol Ligi'nde deplasmanda Dijon'a 2-1 yenildi.
Gaston Gerard Stadı'nda oynanan ligin 12. hafta açılış maçında lig sonuncusu Dijon, lider PSG'yi ağırladı.
Paris ekibi, Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 öne geçse de, ev sahibi takım 45. dakikada Mounir Chouiar ve 47. dakikada Jhonder Cadiz'in attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Dijon puanını 12'ye çıkararak maç fazlasıyla 18. sıraya yükselirken, lider Paris 27 puanda kaldı.
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