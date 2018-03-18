PSG'ye 3 puan Alves'ten
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nice'i 2-1 mağlup etti.
Ligue 1'in 31. haftasında PSG, Allianz Riviera Stadı'nda Nice'e konuk oldu.
PSG, 17. dakikada Nice'ten Allan Saint-Maximin'in attığı golle 1-0 geriye düştüğü maçta, 21. dakikada Angel Di Maria, 82. dakikada Dani Alves'in attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Mücadeleyi 2-1 kazanan lider PSG, üst üste 9. galibiyetini alarak puanını 83'e çıkardı.
Dört maç sonra mağlup olan Nice ise 42 puanda kaldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle