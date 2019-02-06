PSG'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda bir Türk! Metehan Güçlü...
Fransa Ligue 1'de açık ara lider konumda bulunan Paris Saint-Germain'de altyapı oyuncularından Metehan Güçlü, UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.
Türk futbolcu Metehan Güçlü, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda İngiltere'nin Manchester United takımıyla eşleşen Paris Saint-Germain rakibiyle ilk maçını 12 Şubat günü oynayacak.
Fransız kulübünün, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna Metehan Güçlü'yü fahil ettiği belirtildi. Yeni, transfer Leandro Paredes de listede yer aldı.
Celtic'e kiralanan Timothy Weah ve Bordeaux'ya kiralanan Yacine Adil ise listeden çıkartıldı.
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