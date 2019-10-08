PSG'nin Katarlı başkanından Galatasaray açıklaması
Paris Saint-Germain'in Katarlı sahibi Nasser Al-Khelaïfi, Fransa'da açıklamalarda bulundu.
Spor Arena Dış Haberler | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri arasında yer alan Paris Saint-Germain'in milyoner sahibi Nasser Al-Khelaïfi, Galatasaray hakkında konuştu.
Fransa'da Canal+ kanalına konuşan Nasser Al-Khelaïfi, ''Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı harika bir sonuç aldık. Ancak her şeye rağmen henüz bitmiş bir şey yok. Real Madrid ve Galatasaray'a karşı bir zafer elde ettik. Bizim düşüncemiz her zaman kazanmak ve bunun için savaşmaktır. PSG'ye yakışan budur.''
sözlerini kullandı.
Galatasaray'ın grubunda yer alan PSG, iki maç sonunda topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı kırmızıların ise 1 puanı var.
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