PSG'nin Başkanı Al-Khelaifi, İngiltere'ye açılıyor!
Qatar Sports Investments ve PSG'nin Başkanı olan Nasser Al-Khelaifi, gözünü İngiltere'ye dikti...
Fransız ekibi PSG'yi satın alan ve Mbappe, Neymar gibi yaptığı flaş transferlerle takımı bambaşka bir boyuta taşıyan Qatar Sports Investments şirketinin, İngiltere'den takım almak için çalışmalara başladığı iddia edildi.
İngiliz basınından Telegraph gazetesinin haberine göre şirket, İngiltere Premier Lig'in bir alt ligi olan, Championship'te mücadele eden Aston Villa, Nottingham Forest ve Queens Park Rangers'ından birini satın almayı düşünüyor.
Nasser Al-Khelaifi'nin bu ekiplerin üzerine gidilmesini istemesindeki temel etkenin ise taraftar potansiyelleri olduğu belirtildi.
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