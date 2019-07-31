PSG'li Metehan Güçlü'den müthiş gol
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Metehan Güçlü, takımının Sydney ile yaptığı hazırlık maçında gol attı.
Oyuna sonradan dahil olan Metehan Güçlü, 89. dakikasında PSG’nin Sydney karşısındaki üçüncü golünü kaydetti.
Paris Saint Germen hazırlık maçında Sydney'i 3-0 mağlup ederken, diğer goller ise Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'den geldi.
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