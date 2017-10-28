PSG'den, Sneijderli Nice'e 3'lük!

Fransa Ligue 1'in 11. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain kendi sahasında Fransa'da iyi bir sezon geçirmeyen Nice'i ağırladı. Paris Saint Germain, mücadelede kendini sıkmadan çok rahat bir şekilde favori olmanın hakkını vererek kolay bir galibiyete imza attı...

CAVANİ ŞOV

Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu ve Cavani 3. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 31'i gösterdiğinde Cavani bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

İkinci yarıda daha kontrollü bir oyun ortaya koyan PSG'de Dani Alves 52. dakikada maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

SNEİJDER FORMAYI KAPTI AMA...

Sezon başında Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve yeni takımı Nice'de düzenli forma

bulmakta zorlanan Wesley Sneijder 90 dakika sahada kaldı. Ancak, Hollandalı yıldız güçlü rakibine karşı hiç bir varlık gösteremedi.

PSG'nin süperyıldızı Neymar ise Marsilya maçında gördüğü kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Alınan bu sonuçla PSG puanını 29'a yükseltti. Nice ise 10 puanda kaldı.