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PSG'den, Real Madrid'e Neymar cevabı!

Adı uzun bir süredir Real Madrid'le transfer dedikodularına karışan Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar ile ilgili kulübün başkanı Nasser Al-Khelaifi açıklamalarda bulundu. Katarlı iş adamının Neymar'ın olası transferine yönelik cevabı netti.

Hürriyet Haber
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Geçtiğimiz yaz 222 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeliyle Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar'ın bir süredir Fransız başkentinde mutsuz olduğu konuşuluyordu.

Brezilyalı futbolcu hakkında Real Madrid'e transfer olacağına yönelik iddialar, özellikle Real'in başkanı Florentino Perez'in oyuncuyla ilgili açıklamalarının ardından iyice artmıştı.

PSG'nin Katarlı sahibi Nasser Al-Khelaifi ise Doha'da bulunduğu sırada bir futbolseverin kendisine bu konuyu hatırlatması üzerine son derece net bir cevap verdi.

Katarlı iş adamı, "Neymar, Real Madrid'e mi gidiyor? Kusura bakmayın ama bu imkansız. Hiç heveslenmesinler." ifadelerini kullandı. (Fanatik)

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