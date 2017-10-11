Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Fransız orta sahası N'Golo Kante'nin transfer piyasasına damga vuran PSG'nin yeni hedefi olduğu iddia edildi. Financial Fair-Play soruşturması altında olan Ligue 1 lideri PSG bu konuya pek aldırış etmiyor. Teknik direktör Unai Emery'nin orta sahaya takviye istemesinin ardından arayışa geçen sportif direktör Antero Henrique'nin başlıca hedefi N'Golo Kante.

Geçtiğimiz yaz Blaise Matuidi'yi Juventus'a satan ve Grzegorz Krychowiak'ı West Bromwich Albion'a kiralayan Fransız ekibi, 35 yaşındaki orta sahası Thiago Motta'nın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.

Le Parisien'in haberine göre defansif yönü güçlü ve orta saha direncini artıracak bir ismi kadrosunda görmek isteyen Unai Emery'ye verilen listede N'Golo Kante, Fabinho ve Danilo Pereira gibi isimler yer alıyor.

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FFP soruşturması nedeniyle kış transfer döneminde bu transferi yapması zor görünen PSG'nin Portekizli sportif direktörü Henrique şimdiden Kante transferi için nabız yoklamaya başladı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2015 yazında Leicester City'ye transfer olduktan sonra takımıyla tarihi bir şampiyonluk yaşamış ve 36 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Londra ekibiyle de ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Fransız orta saha, kısa süre içerisinde milli takımın değişilmezleri arasına girdi. (Fotomaç)