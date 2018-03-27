PSG’den, Conte’ye teklif!
Teknik direktör Unai Emery ile yollarını ayırması beklenen PSG, Antonio Conte için harekete geçti. Fransız devinin, İtalyan çalıştırıcıya senelik 12 milyon Euro teklif ettiği konuşuluyor.
Sezon sonunda Unai Emery ile yollarını ayırması beklenen PSG’nin, Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte’ye resmi teklif yaptığı iddia edildi. İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Guardian’ın haberine göre Fransız ekibi, İtalyan çalıştırıcıya senelik 12 milyon Euro (59 milyon TL) önerdi. Haberde, sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken, Conte’nin bu teklife oldukça sıcak baktığı kaydedildi.
Kesin gözüyle bakılıyor
Transfer konularında yönetim ile sık sık anlaşmazlıklar yaşayan 48 yaşındaki teknik adamın, ismi İtalyan temsilcisi İnter’le de anılıyor. Maviler ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan genç hocanın, sezon sonunda takımdan ayrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Teknik adam arayışlarını hızlandıran PSG’nin listesinde Conte dışında Massimiliano Allegri, Diego Simeone, Mauricio Pochettino ve Luis Enrique gibi isimler de yer alıyor. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle