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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
16.04.2018 - 00:10, Son Güncelleme:

PSG'den 7 gollü şampiyonluk!

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PSG'den 7 gollü şampiyonluk!

 Fransa'da şampiyon PSG! Paris Saint-Germain ligde 33. haftada PSG ile Monaco karşı karşıya geldi. Rakibini 7-1 mağlup eden Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'de 5 haftada şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Monaco'yu 7-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Paris Saint-Germain, en yakın takipçisi Monaco'yu 7-1'le geçtiği maçın sonunda puan farkını 17'ye yükseltti ve bitime beş hafta kala Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadeleye hızlı başlayan Paris Saint-Germain 14. dakikada Lo Celso ile ilk golünü kaydederken, 17. dakikada Cavani, 20. dakikada Di Maria ve 27. dakikada Lo Celso ile art arda ağları sarstı. 38. dakikada Rony Lopes ile skor 4-1'e gelse de Paris Saint-Germain durmadı ve 58. dakikada Di Maria, 76. dakikada Falcao'nun kendi kalesine attığı gol ve 86. dakikada Draxler'in golü ile mücadeleden 7-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

Monacoco ise 70 puanla 2. sırada kaldı.

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