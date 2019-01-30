PSG'de Neymar şoku! 10 hafta yok...
PSG resmi internet sitesi, sakatlığı bulunan Neymar hakkında bir sağlık güncellemesi paylaştı.
Strasbourg ile oynanan kupa maçında sakatlanan Neymar'ın son durumu belli oldu.
PSG resmi internet sitesi, yaptığı sağlık güncellemesinde, Brezilyalı yıldız futbolcunun yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Neymar'sız PSG son lig maçını rahat kazanmıştı...
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle