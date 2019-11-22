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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.11.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

PSG'de Neymar krizi büyüdü! Tuchel: 'Babası değilim'

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Paris Saint-Germain'de Neymar, kriz yaratmaya devam ediyor.

Spor Arena Dış Haber | Yıldız futbolcunun sakat olduğu süre boyunca sürekli İspanya'da olması sabırları taşırdı. PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar, yine İspanya'daydı...

Lille maçında sakatlığı nedeniyle yer alamayacak olan Neymar hakkında konuşan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise yıldız futbolcunun sürekli İspanya'da olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

''BABASI DEĞİLİM, POLİS DEĞİLİM!''

Tuchel, ''Neymar'ın İspanya'da olmasından hoşlanmadım tabii. Ancak ne yapabilirim ki? Onun babası değilim, polis değilim. Ben onun sadece teknik direktörüyüm.'' sözlerini kullandı.

Neymar'ın ismi geçen transfer döneminde Barcelona ile ciddi şekilde anılıyordu. Neymar'ın Barcelona'ya dönmek istediği biliniyor.

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