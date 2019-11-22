PSG'de Neymar krizi büyüdü! Tuchel: 'Babası değilim'
Paris Saint-Germain'de Neymar, kriz yaratmaya devam ediyor.
Spor Arena Dış Haber | Yıldız futbolcunun sakat olduğu süre boyunca sürekli İspanya'da olması sabırları taşırdı. PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar, yine İspanya'daydı...
Lille maçında sakatlığı nedeniyle yer alamayacak olan Neymar hakkında konuşan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise yıldız futbolcunun sürekli İspanya'da olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
''BABASI DEĞİLİM, POLİS DEĞİLİM!''
Tuchel, ''Neymar'ın İspanya'da olmasından hoşlanmadım tabii. Ancak ne yapabilirim ki? Onun babası değilim, polis değilim. Ben onun sadece teknik direktörüyüm.'' sözlerini kullandı.
Neymar'ın ismi geçen transfer döneminde Barcelona ile ciddi şekilde anılıyordu. Neymar'ın Barcelona'ya dönmek istediği biliniyor.
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